Sonia Bruganelli condurrà il Grande Fratello? Lei glissa (ma non smentisce): «Posso essere un valore aggiunto»

Sonia Bruganelli verso la conduzione di un reality? Durante l'ultima puntata di Casa SDL, Giovanna Abbate ha chiesto all'ex moglie di Paolo Bonolis se potrebbe mai prendere il timone dei reality a cui ha partecipato come opinionista, ovvero il Grande Fratello e L'Isola dei Famosi perché «il passo da opinionista a conduttore è breve», come diceva Ilary Blasi su Vladimir Luxuria. La risposta di Sonia Bruganelli ha spiazzato.

Le parole di Sonia

Sonia Bruganelli conosce bene i reality, dopo aver preso parte ai due su Canale 5 come opinionista. Ma sarebbe pronta a fare il salto e diventare conduttrice? Sonia ha risposto: «Cosa direi se mi offrissero un posto da conduttrice? Dipende da cosa mi offrono e se lo sento nelle mie corde.

Poi dipende se sento che il mio apporto possa essere costruttivo. Se presenterei uno dei reality in cui ho fatto l’opinionista? In questo momento ti direi di no, perché non mi reputo pronta e non ho ancora ben capito dove la nuova linea editoriale sui reality voglia andare. Diciamo che è un periodo un po’ particolare. In questo momento per me sarebbe molto più gratificante fare un programma sui libri in una rete che magari è meno abituata, però mi sentirei più a mio agio nella conduzione di qualcosa che mi si addice».

Poi ha aggiunto: «Mi piacerebbe fare qualcosa in cui posso dire la mia. Non voglio fare la modesta. Sono consapevole che la mia esperienza, la mia età, la mai sensibilità e la mia sincerità possano essere un valore aggiunto in ambienti in cui si ha paura ad esprimersi e di dire cose che non sono sempre politicamente corrette e lineari. Io non ho paura di mostrarmi ed espormi. Ho un’età e una credibilità esistenziale che secondo me potrebbe essere d’aiuto a tante donne, che non è che non hanno il coraggio che ho io, ma non hanno la possibilità che ho io».