Sonia Bruganelli rimprovera Paolo Bonolis dentro il Moma: «Non apprezzi l'arte»

Paolo Bonolis e l'arte. La moglie del conduttore televisivo, Sonia Bruganelli, ha mostrato diverse storie di Paolo in visita al Moma, il museo di arte moderna a New York e come Bonolis ironizzi sull'arte. Nelle stories su Instagram Paolo sminuisce le opere d'arte che vede, facendo continue battute.

La prima opera è un cofanetto con dentro un'immagine, a quel punto Bonolis sostiene di essere in gradi di fare opere migliori e prende il suo cappello provandolo a mettere nella teca come opera. Sonia lo blocca con decisione: «No, fermo che ti arrestano», e si passa alla seconda opera. Paolo resta a contemplare un abito appeso al muro, con aria sbigottite e afferma di avere moltissime opere d'arte in casa sua, nel suo armadio.

Infine, l'ultimo commento ironico, arriva guardando un vecchio telefono al muro. Bonolis sembra serio e afferma: «Anche io ho fatto una cosa così, con un phon, ma non è stata capita». La moglie dà spago ai commenti del conduttore, ma alla fine chiosa: «Non ti ci porto più, non capisci l'arte».

