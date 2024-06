Sophia Berto, nel cast di Ballando con le stelle: la reazione in lacrime e la toccante dedica alla nonna

Un tassello alla volta inizia a prendere forma il cast di Ballando con le stelle 2024. Due sono i nomi dei professionisti certi: Nikita Perotti e Sophia Berto. La coppia farà parte del cast della nuova edizione del talent show. A dare l'annuncio è stata proprio Milly Carlucci durante la sua ospitata a Da Noi a Ruota Libera. «Loro questo autunno saranno con noi a Ballando con le Stelle, questo è il nostro annuncio - ha spiegato la conduttrice - Il talento deve essere usato, deve brillare. E poi possono essere d’esempio a moltissimi giovani che si mettono sotto, si impegnano, superano i bisticci e le cose di carattere che non contano, per arrivare a fare goal». La reazione di Sophia Berto sui social non è tardata ad arrivare. La ballerina è scoppiata in lacrime in un video che ha pubblicato sul suo profilo Tiktok.

Il video

Sophia Berto non è riuscita a trattenere le lacrime e ha scelto di dedicare questo traguardo professionale a sua nonna che non c'è più. «Vorrei poterti raccontare tutto - ha scritto Sophia Berto -.

Quanto mi manchi non si può dire nonna. Il mio più grande sogno diventa realtà». Nikita Perotti e Sophia Berto hanno vinto l’ultima edizione di Ballando con Te, spin off per le persone non famose realizzato all’interno delle puntate di Ballando con le stelle.

Numerosi sono stati i commenti dei follower al video che Sophia Berto ha pubblicato su Tiktok. «Sei tanto forte Sophi. Sono sicura che ti guarda da lassù ed è tanto tanto fiera di te», ha scritto un utente. E ancora: «Tua nonna è sempre con te ed è fiera della donna e ballerina straordinaria che sei diventata».