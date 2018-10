Sorrento, Paolo Ruffini scherza su Instagram: «Selfie con Magalli»

Domenica 28 Ottobre 2018, 14:53

SORRENTO - Lo spirito non gli manca, come a tutti i toscanacci e in particolare ai livornesi. E così ha scelto una vittima d'eccezione per i suoi immancabili sfottò. Paolo Ruffini è stato uno dei mattatori della tradizionale serata di gala del Premio Penisola Sorrentina - Arturo Esposito, ospitata nel teatro delle Rose di Piano di Sorrento. Ma il (quasi) 40enne conduttore televisivo, attore e regista ha dato il meglio di sé anche lontano dal palco. Ne sa qualcosa Giancarlo Magalli, anche lui in Costiera per partecipare alla 23esima edizione della kermesse promossa dall'associazione “Il simposio delle muse”.In un momento di relax al Circolo dei forestieri di Sorrento, Ruffini ha preso di mira Magalli. E così ha scattato un selfie nel quale, però, ha immortalato se stesso e solo la parte superiore della testa di Magalli che, pur essendo un gigante della televisione italiana a tutti gli effetti, non brilla per statura. Lo scatto, scherzosamente intitolato da Ruffini «Selfie con Magalli», è finito su Instagram strappando un sorriso ai tanti fan della coppia di conduttori televisivi da alcuni giorni in Costiera.Ieri Ruffini ha ricevuto il Premio Penisola Sorrentina - Arturo Esposito, trionfando nella ne­lla sezione teatro per lo show «Up­ & Down». Sul palco del teatro delle Rose sono salite tante altre stelle del cinema, del teatro e della musica come Maurizio Micheli, vincitore del premio Dino Verde, l'attrice Debora Caprioglio, il cantante Giuseppe Povia, la cantautrice Bianca Atzei insieme al personaggio televisivo Jonathan Kashanian, questi ultimi premiati come artisti dell'anno. Presente in sala anche Giancarlo Magalli, ieri mattina relatore al convegno su cinema e comunicazione organizzato sempre nell'ambito dell'edizione 2018 del Premio Penisola Sorrentina - Arturo Esposito.