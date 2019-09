Sossio Aruta contro Damiano Er Faina: «Insultavi tutti e ora vai a Temptation Island Vip? Sei er bigattino»

Mercoledì 11 Settembre 2019, 14:09 - Ultimo aggiornamento: 11-09-2019 16:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Damiano Er Faina, divenuto famoso sul web anche per le colorite critiche sulle celebrità italiane, sta diventando il mattatore dell'edizione in corso di Temptation Island Vip, dove è in gara insieme alla fidanzata Sharon. Sossio Aruta, che durante la partecipazione al programma insieme alla sua Ursula Bennardo era stato bersagliato proprio da Er Faina, ne ha però approfittato per rendergli pan per focaccia.Su Instagram, Sossio Aruta ha pubblicato un video in cui offre una imitazione, buffa ma piuttosto riuscita, di Damiano Er Faina. Pipa elettronica al posto della classica sigaretta fumata dalla webstar romana, movenze e intonazioni che ricordano proprio quelle dell'attuale concorrente di Temptation Island Vip, ma soprattutto parole grosse. Sossio Aruta ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e non le manda certo a dire a Damiano Er Faina.«Alla fine ce l'hai fatta: l'anno scorso hai rotto i c...i a me, mi hai insultato, e ora vai a Temptation Island Vip? Ma vip de che? Sei diventato vip perché hai insultato mezza Italia, compreso il sottoscritto e Barbara D'Urso? Ma non ti vergogni?» - sbotta Sossio Aruta - «Altro che Er Faina, tu sei er monnezza, er c...e. Guarda caso, ora sei fidanzato da sei mesi, proprio prima dell'inizio del programma. La prima passa e sei fidanzato: ascolta questo consiglio, esci dal programma da single, così puoi andare pure da Maria De Filippi a Uomini e Donne». Poi, prima di esplodere in una fragorosa e sarcastica risata, l'ex calciatore aggiunge: «Tanto sei così bello...».Dopo aver ipotizzato che la relazione di Damiano Er Faina sia solo un pretesto per partecipare a Temptation Island Vip, Sossio Aruta rincara la dose: «Sei arrivato lì insultando le persone vere, come me, che non conosci perché ho partecipato a Temptation. Dicevi "Chi c...o è Sossio?", ma almeno io avevo fatto Campioni e quattro anni di Uomini e Donne. Tu invece che hai fatto, a parte insultare le persone del mondo dello spettacolo? Er monnezza, questo sei, er bigattino. Sei diventato famoso insultando la gente. La differenza tra me e te che io non sto facendo questo video alla ricerca di visibilità».Sossio Aruta, poi, manda frecciate anche a Pamela Prati e Francesco Chiofalo: «Ma come siete messi? Che vi inventate, per avere due follower in più? Io, poi, vorrei conoscere chi decide di dare visibilità al proprio marchio utilizzando l'immagine di Damiano Er Faina. Sei brutto, sei ridicolo, sembri un pesce palla, ti sei mai visto allo specchio?». Poi, la stoccata finale: «Pensa te, me l'hai servito su un piatto d'argento questo assist: l'anno scorso insultavi tutti, dai concorrenti alla produzione, ora accendo la tv e ti trovo proprio a Temptation. E dilla una parola in italiano ogni tanto, ti guardano milioni di persone. Sai come si dice a Napoli: Non sputare in cielo che ti torna in faccia. Sei una l...a, salutame a soreta, s..., 1-1 e palla al centro».