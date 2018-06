U&D, Sossio Aruta contro le critiche: «Sposato e poi tradito. Non penso solo al sesso»

Lunedì 4 Giugno 2018, 20:31 - Ultimo aggiornamento: 04-06-2018 20:45

«Sono stato sposato per dieci anni e poi sono stato tradito», Sossio Aruta parla del suo passato e come di questo abbia influito sulle sue attuale relazioni con i figli e con l’altro sesso, come visto in Uomini e donne: «Questa situazione – ha fatto saper ea “NuovoTv” – ha reso complicato il rapporto con i miei tre figli».Durante la sua permanenza nel programma della De Filippi infatti Sossio ha conosciuto diverse corteggiatrici: «Non mi va di passare per un uomo che vuole solo divertirsi. Non è così! La trasmissione prevede che si possano frequentare diverse donne e, proprio come accade nella vita normale, succede che ci si lasci andare all'attrazione fisica. Che male c'è? E poi le cose si fanno sempre in due».Lui infatti non si è mai nascosto: «Perché avrei dovuto? Conoscere una persona significa anche scoprirsi sotto, le lenzuola. Capita a tutti di finire a letto con qualcuno per poi rendersi conto che non può funzionare. Maria (De Filippi), ti assicuro che non ho mai preso in giro nessuna donna. Tantomeno ho preso in giro te o il programma».