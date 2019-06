Sposi grazie a Matrimonio a prima vista, l'amore finisce ma Stefano e Sara non riescono a divorziare

Giovedì 13 Giugno 2019, 16:44 - Ultimo aggiornamento: 13-06-2019 19:54

Si erano conosciuti e si erano innamorati grazie alla trasmissione Matrimonio a prima vista e, alla fine, la loro storia è culminata con lea favore di telecamere. L'amore tra, però, è presto diventato un incubo da cui sembra impossibile uscire.Il reality, che fa selezionare coppie di sconosciuti da tre esperti e che poi segue tutto il percorso fino alle nozze, sembrava essere stato la svolta per Stefano Soban, gelatiere di Alessandria, e Sara Wilma Milani, di Abbiategrasso (Milano). Come tutte le coppie partecipanti a Matrimonio a prima vista, anche Stefano e Sara avevano firmato un contratto con la produzione, che prevede il pagamento di una penale nel caso in cui la coppia abbandoni il programma.Se il matrimonio, una volta stipulato, non va a buon fine, è la produzione del programma a sostenere i costi per la separazione ed il divorzio. È questo il caso di Stefano e Sara, che si erano sposati il 21 novembre 2016, ma, come riporta La Stampa , c'è un problema non di poco conto: una volta giunta al municipio della sua città, Sara ha infatti scoperto che il luogo e la data delle nozze, sui documenti ufficiali, erano sbagliati. Risultato: è impossibile avviare la pratica di separazione.A questo punto, la coppia ha chiesto al tribunale di Pavia l'annullamento del matrimonio, con la motivazione che l'unione non è stata libera a causa delle penale prevista dalla produzione del programma. I giudici, però, hanno dato torto, motivando che nessuno li ha costretti a firmare quel contratto.