Squid Game 2, annuncio ufficiale e anticipazioni: «Tornano Gi-hun e Frontman, arriva il fidanzato della bambola»

Adesso è ufficiale: Squid Game torna con una seconda stagione. Lo ha annunciato Netflix con un post sui suoi canali social. Un piccolo video, in cui la diabolica bambola canticchia l'ormai celebre filastrocca, e una lettera firmata dal regista coreano Hwang Dong-hyuk: «Un round tutto nuovo sta arrivando. Abbiamo impiegato 12 anni per dare vita alla prima stagione di Squid Game. Sono bastati 12 giorni perché Squid Game diventasse la serie tv più popolare di sempre nella storia di Netflix».

Squid Game ha battuto ogni record e in meno di un mese dalla sua uscita, a settembre 2021, è diventata la serie Netflix più vista di sempre. «In qualità di sceneggiatore, regista e produttore di Squid Game - prosegue Hwang Dong-hyuk nella lettera -, lo grido ai fan di tutto il mondo. Grazie per aver guardato e amato il nostro spettacolo».

Red light… GREENLIGHT!



Squid Game is officially coming back for Season 2! pic.twitter.com/4usO2Zld39 — Netflix (@netflix) June 12, 2022

Squid Game 2, le anticipazioni

E, in conclusione, qualche piccola anticipazione sulla seconda stagione: «E ora, Gi-hun ritorna. The Front Man ritorna. La stagione 2 è in arrivo. L'uomo vestito con il ddakji potrebbe tornare. Presenteremo anche il fidanzato di Young-hee (la bambola, ndr), Cheol-su. Unitevi a noi ancora una volta per un nuovo round». La data di uscita di Squid Game 2 al momento è ancora top secret.