Squid Game, la serie tv diventa un reality show: 456 concorrenti e montepremi da oltre 4 mln di dollari. Ecco come partecipare

La serie più vista da Netflix diventa un reality. Ebbene sì, Squid Game diventerà un gioco reale. L'iconico game mortale portato al successo dalla serie coreana, che ha tenuto incollati al televisore milioni e milioni di fan, (ora in attesa della seconda stagione) diventerà un reality show. Si chiamerà Squid Game: The Challenge e saranno 456 i concorrenti coinvolti (lo stesso numero di partecipanti al gioco nella serie Tv) che si dimeneranno in competizioni ispirate alla serie.

Squid Game, la serie diventa un reality show

Nessun giocatore rischierà, ovviamente la vita, ma potrà mostrare la propria abilità tra strategie e alleanze. E al vincitore cosa andrà? Il montepremi è da capogiro: ben 4,56 milioni di dollari (il montepremi più alto mai dato in un reality) andranno in tasca al piu' astuto. Netflix ha previsto che gli episodi del gioco saranno dieci e le sfide verteranno su diversi giochi ispirati alla serie con, però, l'aggiunta di diverse novità. Il reality sarà prodotto da Studio Lambert, il produttore supportato da All3Media e sarà girato nel Regno Unito.

Il grande «esperimento sociale»

«I fan della serie drammatica si aspettano un viaggio affascinante e imprevedibile - spiega Brandon Riegg, VP di Unscripted and Documentary Series di Netflix - Il tutto mentre i nostri 456 concorrenti del mondo reale affrontano la più grande serie di competizioni di sempre. Sarà piena di tensione e colpi di scena, con il più grande premio in denaro di sempre alla fine. sarà un esperimento sociale».

Chiunque volesse partecipare al casting per il nuovo reality di Netflix, Squid Game The Challenge può iscriversi sul sito ufficiale