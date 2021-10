Star In The Star, Ilary Blasi non salva il programma: Mediaset chiude lo show in anticipo

Lo show di Ilary Blasi non ha superato la prova di ascolti. Star In The Star, dopo le prime due puntate decisamente sotto le aspettative, è stato tagliato. Saranno solo cinque le puntate che andranno in onda: questa la decisione presa da Mediaset che accorcia di due serate l'appuntamento su Canale 5 con Ilary.

APPROFONDIMENTI AI FERRI CORTI? Totti compie 45 anni, il gesto di Ilary Blasi su Instagram preoccupa... SU INSTAGRAM Francesco Totti, la vacanza a Disneyland con Ilary e la piccola... NELL'ARMADIO DI... L'attrice Greta Scarano e la moda: «Vesto sostenibile e amo...

Leggi anche > X Factor 2021: Audition dal sapore internazionale con Nava, Nicole e gli Uomini Coreani

L'annuncio è arrivato proprio dalla show girl e conduttrice di Star In The Star. La Blasi, infatti ha dato appuntamento con la semifinale del programma il 7 ottobre e, dunque, la finalissima sarà la settimana successiva, il 14 ottobre. Un taglio di due puntate imposto da Mediaset, che si è cercato di far passare sottotraccia.

Ilary ha provato in tutti i modi a salvare il programma. Ma il suo impegno non è bastato a raggiungere uno share accettabile. Ilary Blasi ha ballato, ha riempito il palco con la sua bellezza travolgente e ha dato saggi di un'ironia pungente che niente ha avuto da invidiare ai giudici dello show: Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci.

Si è data da fare per tenere alta l'attenzione sul suo programma puntata dopo puntata, ma a nulla è servito. Gli indici d'ascolto registrati sono stati tra i più bassi di sempre e, per questo, è arrivata l'inevitabile decisione dall'azienda di Cologno Monzese.