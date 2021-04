Su Disney+ arriva l'attesissima serie Star Wars: The Bad Batch

Arriva su Disney+ l’attesissima Star Wars:The Bad Batch di Lucasfilm, una serie animata originale che debutterà in esclusiva su Disney+. Star Wars: The Bad Batch farà il suo debutto martedì 4 maggio, con una speciale premiere della durata di 70 minuti, a cui seguiranno poi nuovi episodi ogni venerdì a partire dal 7 maggio.

Star Wars: The Bad Batch segue il gruppo di cloni sperimentali d’elite della Bad Batch (introdotti perla prima volta in Star Wars: The Clone Wars) mentre trovano la propria strada in una galassia in rapido cambiamento nell’immediato dopoguerra della Guerra dei Cloni. Ognuno dei membri della Bad Batch, una squadra speciale di cloni che variano geneticamente rispetto ai loro fratelli dell’Esercito dei Cloni, possiede un’eccezionale e singolare abilità che li rende soldati straordinariamente efficienti nonché un formidabile equipaggio.