Stasera in tv 20 agosto su Rai2 «Il mio incubo viene dal passato», trama e cast dell'avvincente thriller

Stasera in tv 20 agosto su Rai2 «Il mio incubo viene dal passato», in onda alle 21.20. Un thriller americano del 2018 con la regia di John Murlowski con Frank Gerrish, Jackie Moore, Cathy Diane Tomlin, Seneca Paliotta, Rosslyn Luke, Brandon Howell.

«Il mio incubo viene dal passato», trama

Quando Katy Griggs ritrova Gina Mancetti, sua vecchia amica, non potrebbe essere più felice. Peccato che Gina e il suo fidanzato abbiano intenzione di derubare Katy e per farlo sono disposti a tutto, anche a prendere in ostaggio la donna e la sua famiglia.

