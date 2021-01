Stasera in tv 22 gennaio 2021 Grande Fratello Vip rinviato, arriva Fabio De Luigi alla prese con tre figli in “10 giorni senza mamma”

Stasera in tv 22 gennaio 2021 Canale 5 rinvia di nuovo la puntata di inizio settimana del Grande Fratello Vip che tornerà quindi giovedì 25 gennaio. Una scelta di palinsesto che ha preso in contropiede parte dei fans di Signorini e della "sua" casa che si possono comunque rivolgere a Mediaset Extra con il live continuo delle vicende dei protagonisti della lunghissima edizione attuale del Gf Vip. Alle 20.45 questa sera è allora il turno del film "10 giorni senza mamma", commedia con Fabio de Luigi diretto da Alessandro Genovesi e con Valentina Lodovini in cui un padre di famiglia dovrà gestire da solo i tre figli.

Ultimo aggiornamento: 10:01

