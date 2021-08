Stasera in tv, martedì 17 agosto su Rai 4 «Alien: Covenant»: curiosità e trama del film con Michael Fassbender

Stasera in tv, martedì 17 agosto, andrà in onda su Rai 4 alle 21:20 il film «Alien: Covenant» del 2017. Ventiquattresimo lungometraggio diretto dal regista inglese Ridley Scott. Tra i protagonisti Katherine Waterston, Michael Fassbender, Billy Crudup e Danny McBride. La pellicola è stata scritta da John Logan e Dante Harper, da una storia di Michael Green e Jack Paglen. Il film è un sequel di Prometheus, del 2012 e il secondo capitolo della serie prequel di Alien.

«Alien: Covenant» è stato presentato in anteprima a Londra il 4 maggio 2017. È stato rilasciato il 12 maggio nel Regno Unito e il 19 maggio negli Stati Uniti. Il film ha ricevuto recensioni generalmente positive da parte della critica, ma non ottimi risultati al botteghino; il suo incasso mondiale è stato di circa 240 milioni di dollari. Il budget di produzione fu invece di circa 100 milioni di dollari, escludendo i costi di marketing.

La trama

L'equipaggio dell'astronave Covenant è impegnato in una missione di colonizzazione planetaria. Quando giunge nelle zone più remote della galassia, il gruppo, che include anche l'androide avanzato Walter, scopre quello che pensa sia un paradiso inesplorato. Ben presto, però, il pianeta si rivela un luogo oscuro, inquietante e pieno di pericoli il cui solo abitante del luogo è il sintetico David, il solo superstite della fallimentare spedizione Prometheus. Una minaccia inimmaginabile sorprende l'equipaggio che adesso deve tentare una fuga spaventosa.

Ridley Scott torna nell'universo da lui creato con il film cult del 1979 dirigendo il secondo capitolo della trilogia prequel, iniziata con «Prometheus» del 2012, della celebre saga di «Alien». Un nuovo passo avanti verso la rivelazione del mistero che avvolge le origini della madre di tutti gli alieni.

Curiosità

L'uscita nelle sale del film è stata accompagnata dall'uscita del romanzo di Alan Dean Foster, autore anche del romanzo del film «Alien» originario degli anni '70. Contemporaneamente è stato pubblicato un volume complementare sulla scenografia del film, scritto da Simon Ward e intitolato «The Art and Making of Alien: Covenant». Un secondo romanzo di «Covenant» di Foster è stato inizialmente annunciato come un sequel del film, prima di essere invece ufficializzato come un prequel «Covenant» con il titolo «Alien: Covenant - Origins».

