Stasera in tv, Colorado su Italia1: tornano i comici più divertenti della tv

Stasera in tv Colorado, la trasmissione comica dell'edizione andata in onda nel 2019 con la conduzione di Paolo Ruffini e Belen Rodriguez. Nato con il titolo Colorado Cafè Live e inizialmente ispirato al tipico cabaret statunitense, il programma ha seguito poi un tipo di comicità di spettacolo, seguendo lo stile dello show di Canale 5 Zelig, assumendo il titolo Colorado Revolution e poi semplicemente Colorado. Nelle prime tre edizioni, il programma dapprima andava in onda in seconda serata, mentre a partire dall'edizione del 2005 è passato in prima serata. Torna su Italia 1 a partire da marzo 2019 con la conduzione di Paolo Ruffini e Belén Rodriguez. Mentre nel 2020, per la prima volta dal suo debutto, il programma non va in onda a causa del Coronavirus.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Stasera in tv su Rai3, Kilimangiaro Estate: un viaggio nei mari... TELEVISIONE Perfetti sconosciuti, il film più richiesto per remake TELEVISIONE Stasera in tv, Vivi e lascia vivere su Rai 1: le anticipazioni dei...