Stasera in tv, domenica 15 agosto su Rai 2 «In punta di piedi con la morte»: curiosità e trama del film con Danielle Bisutti

Stasera in tv, domenica 15 agosto, andrà in onda su Rai 2 alle 22:05 il film «In punta di piedi con la morte» del 2018. Terzo lungometraggio diretto dal regista statunitense Jeff Hare. Tra i protagonisti Morgan Obenreder, Danielle Bisutti e Elizabeth Leiner.

La trama

Kate è una studentessa universitaria che si divide tra lo studio e mille lavoretti. Alla fine dell'anno scolastico, una sua amica facoltosa la aiuta a trovare un lavoro estivo presso una villa fuori città, dove dovrà occuparsi di due bambini, orfani di madre, e il cui padre è sempre in viaggio per lavoro. Kate si troverà a dover difendere la piccola Rose dal violento e impunito Jack, che viene sempre giustificato da Ms Grey, governante della casa. Kate trova nascosto un video in camera sua, in cui Elizabeth, la defunta madre, esprime la paura che nutre nei confronti di Jack, che reputa cattivo e a causa del quale teme per la sua vita.

Curiosità

Il titolo originale della pellicola è «Nanny Killer». La protagonista Danielle Bisutti è nota ai telespettatori per essere stata nel cast di serie come «Grey’s Anatomy», «Csi Miami» e «Senza traccia».

