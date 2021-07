Stasera in tv sabato 3 luglio su 20 Mediaset, «Interstellar»: curiosità, trama e recensioni

Stasera in tv andrà in onda su 20 Mediaset alle 21:00 il film «Interstellar», commedia americana per ragazzi del 2003. Secondo lungometraggio diretto dalla regista statunitense Dennie Gordon. Basato sull'opera teatrale del 1955 «The Reluctant Debutante» di William Douglas-Home, è il secondo adattamento per lo schermo di quest'opera.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Stasera in tv sabato 3 luglio su Rai 2, «La doppia faccia del... TELEVISIONE Stasera in tv sabato 3 luglio su Italia 1, «Shrek e vissero... TELEVISIONE Morto Paolo Beldì, il regista tv di Quelli che il calcio e Mi...

Stefania Orlando, "bomba" sul prossimo concorrente del GfVip: «Mi ha bloccato... senza motivo»

La trama

In un futuro imprecisato, un drastico cambiamento climatico ha colpito duramente l'agricoltura. Un gruppo di scienziati, sfruttando un whormhole per superare le limitazioni fisiche del viaggio spaziale e coprire le immense distanze del viaggio interstellare, cercano di esplorare nuove dimensioni. Il granturco e' l'unica coltivazione ancora in grado di crescere e loro sono intenzionati a trovare nuovi luoghi adatti a coltivarlo per il bene dell'umanità.

Stasera in tv venerdì 2 luglio su Rai 2, «Fascino e morte a Hollywood»: curiosità e trama del film

Recensioni

Su Rotten Tomatoes il film ha un punteggio di approvazione del 72% basato su 366 recensioni della stampa. Mentre su Metacritic, il film ha un punteggio medio ponderato di 74 su 100, basato su 33 recensioni della critica. La media voti su Imdb, invece, è di 8,4 su 10 per oltre 1 milione di recensioni degli utenti.

Stasera in tv sabato 3 luglio su Rai 2, «La doppia faccia del mio passato»: curiosità e trama del film

Curiosità

All'inizio della pre-produzione, il Dr. Kip Thorne (fisico e premio Nobel da cui ha avuto origine il film) ha stabilito due linee guida da seguire rigorosamente: nulla avrebbe violato le leggi fisiche e che tutte le idee sarebbero derivate dalla scienza, non dalla mente creativa di uno sceneggiatore. Il regista Christopher Nolan ha accettato questi termini, purché non intralciassero la realizzazione del film. Tuttavia, ciò non ha impedito gli scontri. E a un certo punto Thorne ha passato due settimane a parlare a Nolan dell'idea di viaggiare più veloce della luce.

Perfetti sconosciuti, il film più richiesto per remake