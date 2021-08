Stasera in tv, martedì 17 agosto su Rai 1 «Io che amo solo te»: curiosità e trama del film con Riccardo Scamarcio

Stasera in tv, martedì 17 agosto, andrà in onda su Rai 1 alle 21:20 il film «Io che amo solo te» del 2015. Ottavo lungometraggio diretto dal regista italiano Marco Ponti. Tra i protagonisti Laura Chiatti, Riccardo Scamarcio e Michele Placido. ll film è liberamente ispirato dall'omonimo libro di Luca Bianchini. L'autore ha partecipato alla stesura della sceneggiatura. La pellicola ha debuttato al primo posto del botteghino italiano.

APPROFONDIMENTI IL CASO Grande Fratello Vip 2021, Raz Degan e il cachet da capogiro chiesto... IL PERSONAGGIO Giulia Stabile a Tu Sì Que Vales: non sarà la... TELEVISIONE Due anni senza Nadia Toffa: l’ultima grande lezione lasciata... TELEVISIONE Perfetti sconosciuti, il film più richiesto per remake

Uomini e Donne, Gemma lascia il programma? Parteciperà a un reality: ecco quale

La trama

Chiara e Damiano stanno per convolare a nozze. Dietro questo sogno d'amore se ne cela un altro. Già perché la ragazza è la figlia di Ninella, che da giovane si era perdutamente innamorata di don Mimì, che altri non è che il padre del futuro sposo. I due, che da giovani non avevano potuto coronare il proprio sogno d'amore a causa dell'avversione della ricca famiglia di lui, si ritrovano inaspettatamente riuniti dal destino. Le nozze di Chiara e Damiano a Polignano a Mare, paese bianco e arroccato di uno degli angoli più magici della Puglia, si trasformano in questo modo in un attesissimo evento. A un matrimonio del genere può davvero accadere di tutto.

Curiosità

Dopo «Passione sinistra» del 2013) e il telefilm «Ti amo troppo per dirtelo» del 2014, Marco Ponti torna dietro la macchina da presa per dirigere la pellicola tratta dal best seller di Luca Bianchini. Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti tornano a condividere un set dopo «Manuale d'amore 3» del 2011 e «Ho voglia di te» del 2007.

Giulia Stabile a Tu Sì Que Vales: non sarà la conduttrice, ma...