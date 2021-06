Stasera in tv su Italia 1, «la Furia dei Titani»: curiosità e trama del film del 2012

Stasera in tv andrà in onda su Italia 1 il film "La Furia dei Titani". Si tratta del sequel di "Scontro tra Titani" del 2010: cambia il regista e subentra Jonathan Liebesman, già conosciuto per "World Invasion". Protagonista è l'eroe greco Perseo che, a dieci anni di distanza dall'eroica battaglia contro Kraken, vive in un villaggio di pescatori dove cresce da solo il piccolo figlio di 10 anni, Helius. Ma si sta scatenando una nuova lotta tra Dei e Titani e Perseo si ritrova costretto ad abbandonare la sua tranquilla vita bucolica e rituffarsi nella battaglia.

Un sequel non all'altezza del primo film

Il sequel nel complesso non ha sfondato al botteghino ed è risultato un autentico flop. A confermare il triste esito della produzione c'è anche il fatto che Liam Neeson (Zeus) si è "guadagnato" la candidatura ai Razzie Award. Resta comunque la presenza di un cast d'eccezione con Danny Huston , Ralph Fiennes , Lily James , Bill Nighy , Edgar Ramirez , Freddy Drabble , Sam Worthington , Toby Kebbell , Rosamund Pike , John Bell , Alejandro Naranjo , Kathryn Carpenter , Matt Milne , Kett Turton.

