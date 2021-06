Stasera in tv su Italia 1 “La Mummia - La tomba dell'imperatore dragone”: trama e curiosità del film

Stasera in tv su Italia 1 va in onda il film di Rob Cohen “La Mummia - La tomba dell'imperatore dragone”, terzo e ultimo della trilogia con Brendan Fraser, Michelle Yeoh, Jet Li, Maria Bello, John Hannah attori protagonisti.

Trama

Nell'antichità, grazie alle arti della strega Zi Juan, il potente imperatore cinese Han aveva cercato di raggiungere l'immortalità. Dopo aver tradito la fiducia di Zi Juan, uccidendole l'amante, era stato però inesorabilmente punito e trasformato insieme al suo esercito in statue di terracotta. Saranno riportati in vita da Alex O'Connell, figlio di Rick, e Evy. La famiglia è di nuovo riunita per restituire ai cinesi l'Occhio di Shangri La che è ciò che occorre per risvegliare il terribile monarca.

APPROFONDIMENTI DOLCE ROMA Hilary Swank, serata romana con il fidanzato: cena romantica a... IL FENOMENO Se la Storia vince sulle vicende private: il verdetto dei Golden... HOLLYWOOD Morto Ned Beatty, l'attore americano sfiorò l'Oscar...

Curiosità

Nel film, Jonathan è proprietario di un bar che si chiama Imhotep, nome scelto non a caso, visto che è anche il nome della mummia antagonista, comparsa nei primi due capitoli del franchise. Il primo regista che fu preso in considerazione per dirigere il film fu Stephen Sommers, che si era occupato dei primi due film, il quale, però, è stato presente nel progetto in qualità di co-produttore. Rachel Weisz non partecipò al film, in quanto, in quel periodo, preferì rimanere accanto alla figlia appena nata: prender parte al film, infatti, l'avrebbe costretta a stare lontano da casa per ben sei mesi.