Stasera in tv, sabato 14 agosto su Rai 3 «Juliet, Naked - Tutta un'altra musica»: curiosità e trama del film con Ethan Hawke

Stasera in tv, sabato 14 agosto, andrà in onda su Rai 3 alle 21:25 il film «Juliet, Naked - Tutta un'altra musica» del 2018. Quinto lungometraggio diretto dal regista statunitense Jesse Peretz. Tra i protagonisti Rose Byrne, Ethan Hawke e Chris O'Dowd.

La trama

Ispirato al romanzo “«Tutta un’altra musica”» di Nick Hornby e «Juliet, Naked» racconta una storia nata in un 'fandom' musicale. Annie, interpretata da Rose Byrne, vive da lungo tempo una relazione abitudinaria con Duncan, interpretato da Chris O'’Dowd, che quando non tiene lezioni sulla cultura pop e sull'importanza della più recente serie televisiva cult, gestisce il sito dei fan dell'ormai sconosciuto musicista rock Tucker Crowe, interpretato da Ethan Hawke, di cui è anche fondatore. Ma l'uscita del demo acustico di “Juliet”, un album di successo di Tucker di venticinque anni prima, porterà a un incontro con il rocker che cambierà la vita di tutti i protagonisti. Un incontro che cambierà la vita dell'ex-star e della fidanzata del suo più grande ammiratore.

Curiosità

Il film è diretto da Jesse Peretz, già dietro la macchina a presa per “«Quell'idiota di nostro fratello»”, «“Glow» e “«Girls»”: «Uno spettatore ha brillantemente definito questa pellicola 'un film di formazione per persone di mezza età'» ha spiegato il regista in un'intervista.

Alcune riprese si sono svolte al Ramsgate Maritime Museum, di Ramsgate, nel Kent inglese, così come il Royal Harbour di Ramsgate, che si può vedere anche in varie scene. La produzione ha anche girato a Home Farm nel distretto di Swale. Il film ha al suo interno degli inediti scritti da Ryan Adams, Robyn Hitchcock, Conor Oberst e M. Ward, e altri scritti dal compositore del film, Nathan Larson.

