Stasera in tv venerdì 16 luglio su Italia 1, «Loro chi?»: curiosità e trama del film con Edoardo Leo

Stasera in tv, venerdì 16 luglio, andrà in onda su Italia 1 alle 23:31 il film «Loro chi?» del 2008. Primo lungometraggio diretto dal regista italiano Francesco Miccichè in collaborazione con Fabio Bonifacci. Protagonisti della pellicola sono Edoardo Leo e Marco Giallini.

La trama

David, interpretato da Edoardo Leo, ha 36 anni e un sogno: conquistare la stima del presidente dell'azienda in cui lavora e ottenere la promozione e un aumento di stipendio. Ma quando l'occasione sembra finalmente arrivata, la sera precedente alla presentazione di un brevetto rivoluzionario, David finisce nel mirino di Marcello, interpretato da Marco Giallini, un abile truffatore, che, aiutato da due fascinose socie, lo deruba di tutti suoi averi. Esordio alla regia per Fabio Bonifacci, già sceneggiatore, tra gli altri, di “«Si può fare»” (2009), e «“Benvenuti al Nord»” (2012) dirige la commedia in tandem con Francesco Miccichè.

Curiosità

Entrambi, Miccichè e Fabio Bonifacci, sono stati candidati come Miglior Regista Esordiente ai David di Donatello 2016. Il primo trailer del film è stato diffuso da YouTube il 16 settembre 2015. La pellicola, invece, è uscita nelle sale il 19 novembre successivo, distribuita dalla Warner Bros.

