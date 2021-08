Stasera in tv, domenica 15 agosto su Rai 1 «Nessuno mi può giudicare»: curiosità e trama del film con Anna Foglietta

Stasera in tv, domenica 15 agosto, andrà in onda su Rai 1 alle 21:25 il film «Nessuno mi può giudicare» del 2011. Primo lungometraggio diretto dal regista italiano Massimiliano Bruno. Tra i protagonisti Paola Cortellesi, Anna Foglietta e Rocco Papaleo.

La pellicola ha vinto il nastro d'argento nel 2011 quale miglior commedia e David di Donatello come migliore attrice alla protagonista per l'interpretazione di Paola Cortellesi.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Due anni senza Nadia Toffa: l’ultima grande lezione lasciata... IL PIANO Rivoluzione in Rai, il piano di Fuortes: scompaiono le reti, restano... TELEVISIONE Temptation Island, tariffario per sponsorizzazioni su IG: «Ma... TELEVISIONE Perfetti sconosciuti, il film più richiesto per remake

Uomini e Donne, Gemma lascia il programma? Parteciperà a un reality: ecco quale

La trama

Alice, interpretata da Paola Cortellesi, ha 35 anni, un marito, un figlio, un’ incantevole villetta nel quartiere Parioli e tre domestici al suo servizio. Una vita dorata che crolla come un castello di carte il giorno in cui resta vedova e scopre d’essere sul lastrico. Lasciandosi alle spalle villa e camerieri, Alice si rimbocca le maniche e per poter mantenere suo figlio, inizia a svolgere il mestiere di escort, aiutata dalla bellissima Eva, interpretata da Anna Foglietta.

Due anni senza Nadia Toffa: l’ultima grande lezione lasciata dalla Iena

Curiosità

Nel film è presente una versione del brano «Nessuno mi può giudicare» cantata da Paola Cortellesi e realizzata da A&P Amati. Il regista Massimiliano Bruno interpreta una piccola parte all'inizio del film, recita nel ruolo di Graziani, collaboratore di Pietro, che insieme alla moglie fa le condoglianze ad Alice. Il cantante Fausto Leali compare in un breve cameo nella parte di se stesso quando Sofia cerca di farsi perdonare da Biagio per un suo tradimento. Inoltre appaiono anche Edoardo Leo, che interpreta un ragazzo al bar e Stefano Fresi, nei panni di un clown durante un colloquio di lavoro ad Alice.

Il film, che segna l'esordio da regista di Massimiliano Bruno, ha incassato complessivamente 7 milioni e 942mila euro.

Su discovery+ arriva il "Beauty Bus" di Federico Fashion Style, un viaggio alla riscoperta propria bellezza