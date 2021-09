Stasera in tv, martedì 7 settembre su La 5 «Tutta colpa di Freud»: curiosità e trama del film con Vittoria Puccini

Stasera in tv, martedì 7 settembre, andrà in onda su La 5 alle 21:10 il film «Tutta colpa di Freud» del 2013. Nono lungometraggio diretto dal regista italiano Paolo Genovese. Tra i protagonisti oltre al Marco Giallini, Vittoria Puccini e Claudia Gerini.

La trama

Francesco Taramelli, interpretato da Marco Giallini, fa l'analista e ha in cura tre donne che molto si avvicinano alla definizione di 'casi disperati'. Marta fa la libraia e si è perdutamente invaghita di un ladro di libri; Sara è una lesbica che decide di diventare etero, ed Emma è una bella e ribelle diciottenne che fa perdere la testa a un cinquantenne. Tre casi difficilissimi per Francesco, soprattutto perché lui non è solo l'analista ma anche il padre delle tre donne. Ma del resto l'amore è "la malattia più diffusa al mondo".

Curiosità

Una versione estesa del film è stata trasmessa il 17 e 18 dicembre 2014 su Canale 5, sotto forma di miniserie televisiva. Nel febbraio 2021 è stata distribuita su Prime Video la serie televisiva «Tutta colpa di Freud», diretta da Rolando Ravello e con protagonista Claudio Bisio. La pellicola fu candidata al David di Donatello come Migliore attrice non protagonista per l'interpretazione di Claudia Gerini e Miglior regia.

