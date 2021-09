Stasera in tv, giovedì 9 settembre su Iris «48 Ore»: curiosità e trama del film con Nick Nolte

Stasera in tv, giovedì 9 settembre, andrà in onda su Iris alle 21:00 il film «48 Ore» del 2016. Sesto lungometraggio diretto dal regista statunitense Walter Hill. Tra i protagonisti Eddie Murphy, Nick Nolte e Annette O'Toole.

La trama

Cates, interpretato da NIck Nolte, è un poliziotto gravato da un passato fatto di fallimenti. Ordini dall’alto gli impongono Reggie, estroverso e bricconcello detenuto di colore, in libera uscita per 48 ore, per dare la caccia a due evasi da un penitenziario. All’iniziale incomunicabilità e differenze di vedute, si sotituiscono, nel corso del film, il rispetto e l’amicizia. Il film si dipana attraverso una suspence accompagnata da una tagliente ironia, il tutto sostenuto dal dinamismo e dalla brillantezza dei dialoghi.

Curiosità

Nel 1990 venne realizzato un sequel dal titolo «Ancora 48 ore», sempre diretto da Walter Hill e con gli stessi attori come protagonisti. Nel gennaio 2011, Intrada Records ha pubblicato la registrazione in prima mondiale della colonna sonora della pellicola composta da James Horner e delle canzoni del film in un'edizione limitata di 5.000 copie.