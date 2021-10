Stasera in tv, oggi martedì 12 ottobre su Canale 5 «Titanic»: curiosità e trama del film con Leonardo DiCaprio

Stasera in tv, martedì 12 ottobre, andrà in onda su Canale 5 alle 21:21 il film «Titanic» del 1997. Settimo lungometraggio diretto dal regista statunitense James Cameron. Tra i protagonisti Kate Winslet, Leonardo DiCaprio e Billy Zane.

Pellicola simbolo degli anni Novanta, grazie agli 11 Oscar vinti nel 1998 (come “«Ben Hur”» 1959) e «Il Signore degli Anelli - Il ritorno del Re»” (2003) e allo straordinario successo di pubblico.

La trama

Leonardo DiCaprio, nei panni di Jack Dawson, un ragazzo di bassa estrazione sociale che riesce, grazie a una “fortunata” mano a poker, a conquistare un biglietto per il tragico viaggio d’inaugurazione della ciclopica nave passeggeri. A bordo incontrerà la bella Rose, interpretato da Kate Winslet, giovane aristocratica con cui inizierà una relazione clandestina e impossibile.

Curiosità

Film dal budget stratosferico, basti pensare che il regista James Cameron, per realizzare il suo sogno di ricostruire minuziosamente una riproduzione a grandezza reale del transatlantico, sforò di molto il budget iniziale (si raggiunse il tetto dei 200 milioni di dollari, più gli 85 spesi per la promozione) e, temendo un dietrofront da parte della Paramount, decise di “risparmiare” rinunciando al suo compenso come regista, “accontentandosi” dei diritti sulle royalties.

«Titanic» è stato il film che ha realizzato il maggior incasso mondiale di tutti i tempi, creando fenomeni di fanatismo in ogni parte del mondo. Nei soli Stati Uniti raggiunse un incasso di 600 milioni 788.188 dollari mentre a livello mondiale raggiunse 2 miliardi 186 milioni 772.302 dollari (al 2016), grazie al quale divenne il film con maggior incasso della storia del cinema. Mantenne ineguagliato tale record per dodici anni, finché nel 2009 non venne superato da «Avatar», il successivo film dello stesso regista. In una classifica che tenga conto dell'inflazione negli Stati Uniti, «Titanic» risulta invece al quinto posto (al 2016); considerando l'inflazione, è il terzo maggiore incasso di sempre.

