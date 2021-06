Stasera in tv su Rai2 “Tra due madri”: ecco la trama del film giallo

Stasera in tv su Rai2 altro appuntamento con il giallo con il film “Tra due madri” di Renaud Bertrand con Odile Vuillemin, François Vincentelli e Armelle Deutsch.

Trama

Sarah e David Leroy sono una famiglia benestante e felice con tre bambini, Alice, Camille e Lucas. Un giorno, durante una gita in spiaggia Alice, la più grande, di 4 anni, scompare. Tutti la danno per annegata nonostante il corpo non venga mai ritrovato. 11 anni dopo Sarah, che non ha mai accettato l’idea che la figlia Alice sia morta, la riconosce insieme ad altre ragazze dentro un Centro Commerciale. Ma siamo davvero sicuri che la ragazza, ormai quindicenne, sia proprio quella bambina scomparsa nel nulla? Il suo istinto non convince però il marito David, perché la cosa si è ripetuta già altre volte. Sarah incontra di nuovo la ragazza e la segue fino a casa sua. Vede dove vive, la sente ridere, ed è sempre più certa che si tratta della sua Alice. Un giorno le va incontro, le dice che lei è la sua bambina, che il suo vero nome è Alice, che è scomparsa tanto tempo prima, ma la cosa non fa che spaventare la ragazza che chiede aiuto a Stephane, il padre. Stephane avverte la moglie Jeanne e la polizia, dove Sarah racconta la sua storia. L’ispettrice che segue il caso si insospettisce e chiede l’estratto dell’atto di nascita della ragazza. Messa alle strette, Jeanne rivelerà tutta la verità e sarà l’inizio del vero calvario.