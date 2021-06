Stasera in Tv, in onda su Rai2 “Another mother”: trama e cast del thriller

“Stai lontano da mia figlia” è il film scelto da Rai 2 per stasera in tv come alternativa alla partita d’esordio della nazionale italiana a Euro 2020 per chi non segue il calcio. Il film ,diretto da Anthony C. Ferrante e scritto da Scott Collette, è conosciuto con il titolo originale di “Another Mother”. Il thriller, uscito nel 2020, ha una durata di 90 minuti ed è stato realizzato negli USA per il canale cable Lifetime che ospita spesso thriller dalle venature familiari, romantiche, pieni di colpi di scena.

Trama e cast

Il film segue la storia di una giovane donna tormentata da qualcuno appartenente al passato, tornato per riprendersi ciò che gli appartiene. Per proteggere l'incolumità di sua figlia, Ryan (Adam Huss) decide di lasciare la moglie Nina (Juliana Dever), un'alcolizzata violenta e aggressiva che rifiuta di curarsi, e portare la piccola via con sé. Sette anni più tardi, il giovane padre vive felicemente con Kristen (Alex McKenna) ed è al settimo cielo: la donna che ama ha appena accettato di sposarlo e di diventare come una vera madre per la dolce Lisa (Joey Rae Blair), che ora ha 10 anni. Ma il loro angolo di paradiso è destinato a sgretolarsi in fretta. Quando Nina esce di prigione e apprende attraverso i social del recente fidanzamento del suo ex marito, è pronta a compiere qualsiasi gesto, anche il più estremo, per riprendersi la sua bambina. Quando poi Sierra (Melissa Ordway), la migliore amica di Kristen che aveva preso in prestito la sua auto, viene trovata morta, la famiglia capisce di non essere ormai più al sicuro. Nel frattempo, Nina riesce a mettersi in contatto sotto falso nome con Lisa, che accetta di incontrarla.