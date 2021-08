Stasera in tv su Rai3 in prima visione «Doppio sospetto», il thriller di Oliver Masset

Stasera in tv su Rai3 «Doppio sospetto» in prima visione Tv. Il film Thriller noir al femminile diretto da Olivier Masset-Depasse. Il film del 2018 ambientato agli inizi degli anni ‘60 con Depasse Con Veerle Baetens, Anne Coesens e Mehdi Nebbou.

Su Rai3 « Doppio sospetto » , la trama

Alice e Céline abitano in due villette a schiera collegate e sono migliori amiche, praticamente sorelle. Come le loro case, anche le loro famiglie sono speculari. Fino al giorno in cui Alice non assiste, impotente, alla morte del figlio di Céline, precipitato dalla finestra della sua camera.

