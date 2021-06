Stasera in tv su Rai 3 «Ricordati di me»: trama del film di Gabriele Muccino e cast

Stasera in tv su Rai 3, ore 21.20, Ricordati di Me. Un film del 2003 diretto da Gabriele Muccino.

La famiglia Ristuccia all’apparenza sembra essere felice e unita, nella realtà però non è affatto così. Il padre Carlo (Fabrizio Bentivoglio) è uno scrittore mancato, che lavora come impiegato in una società assicurativa, frustrato e insoddisfatto per ciò che fa. Sua moglie Giulia (Laura Morante) è una professoressa di lettere, che frequenta un laboratorio di teatro sperando di diventare un'attrice famosa, anche se fa fatica a vincere le sue paure.



APPROFONDIMENTI ROMA Asia Argento e la dipendenza dalla droga, confessione a... SPOILER Temptation Island 2021, ecco i concorrenti: svelate le prime coppie.... RAI UNO Luca Barbareschi: «Non lascerò nulla ai miei figli, ho... VIDEO Denise Pipitone, a “Chi l'ha visto” la donna indicata...

Asia Argento e la dipendenza dalla droga, confessione a “Belve”: «Ne ho provate di ogni tipo»

Trama

Il film racconta le aspirazioni soffocate e la vita complicata e deludente dei componenti di una famiglia. Giulia vuole tornare alla sua antica passione di attrice, perdendosi in una tormenta di incertezze. Suo marito Carlo, invece, ritrova Alessia, un antico amore, con la quale riprende una relazione troncata senza neppure ricordarne il perché, mentre i figli tentano di dare senso alle proprie giovani vite.

Cast

Tra i protagonisti del cast di Ricordati Me ci sono Fabrizio Bentivoglio, Laura Morante e Monica Bellucci. Tra gli altri figurano anche Nicoletta Romanoff, Silvio Muccino e Giulia Michelini (al suo esordio cinematografico).