Stasera in tv su Rai4, «The Cell-La Spia»: curiosità e trama del film con Jennifer Lopez

Stasera in tv andrà in onda su Rai4 il film "The Cell": Catherine Deane, interpretata da Jennifer Lopez, è una psicologa infantile che sta sperimentando un nuovo trattamento che le permette di entrare nella mente dei suoi pazienti. Quando però un serial killer, Carl Rudolph Stargher, entra in coma un agente dell'F.B.I. convince Catherine a utilizzare il suo trattamento per entrare nella mente dell'omicida e scoprire la vitale informazione.

Un thriller onirico

Il film è considerato un buon thriller dalla critica ed ha ricevuto una nomination agli Oscar del 2001 per il miglior trucco. Cast d'eccellenza che vede tra le sue fila Jennifer Lopez come protagonista assieme a Vincent D'Onofrio e la partecipazione di Marianne Jean-Baptiste , Dylan Baker , Vince Vaughn , James Gammon e John Cothran Jr.

