Stasera in Tv, su Rai3 a “Chi l'ha visto” rivelazioni sul caso Denise Pipitone: anticipazioni

Chi l'ha visto, il programma dedicato alla ricerca di persone scomparse e all'approfondimento di casi di cronaca avvolti nel mistero, torna stasera in tv su Rai3 con una nuova puntata. Con la conduttrice Federica Sciarelli si tornerà a parlare di Denise Pipitone documentando gli ultimi aggiornamenti ora che l’attenzione mediatica sulla scomparsa della bambina di Mazara del Vallo, avvenuta nel 2004, si è rialzata per via dei recenti sviluppi. Tra i casi che saranno al centro della diretta di stasera troverà spazio anche quello del calciatore Denis Bergamini, trovato morto sulla strada statale 106 jonica, in provincia di Cosenza, la sera del 18 novembre 1989: la procura ha concluso le indagini e c’è un’indagata, anche se ciò che è accaduto quella sera rimane ancora completamente avvolto nel mistero.

A ciò si aggiungeranno i tanti appelli urgenti di scomparsa a cui si spera facciano seguito comunicazioni di ritrovamento. Proprio per aiutare le famiglie a ritrovare i loro cari scomparsi, il programma ha anche un sito ufficiale in cui pubblica tutti gli annunci, video e non, e le storie delle persone scomparse, nella speranza che qualcuno si faccia avanti con nuove informazioni.