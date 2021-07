Stasera in tv su Rai3, Kilimangiaro Estate: un viaggio nei mari più suggestivi del mondo. Ospiti e anticipazioni

Nuovo appuntamento stasera in tv alle 21.20 su Rai 3, con Kilimangiaro Estate. Camila Raznovich, tornerà oltre al contributo dei suoi ospiti, a raccontare come sempre il mondo attraverso la lente del viaggio, avvalendosi dei tanti documentari in scaletta, molti di questi realizzati dai film-maker della trasmissione. Questa settimana il programma si tingerà dei toni del turchese e arriverà nei mari più suggestivi del mondo. Si iniziernno le «avventure acquatiche» visitando le Isole Raja Ampat, in Indonesia, nell'Oceano Pacifico. Per varare questa puntata, tutta dedicata al mare, un ospite d'eccezione: il velista Giovanni Soldini. Saranno insieme a Camila anche Giulio Guidorizzi, professore ordinario di Letteratura Greca all'Università di Torino e Silvia Romani, professoressa di Religioni del Mondo Classico all'Università Statale di Milano, autori de «Il mare degli Dei. Guida mitologica alle isole della Grecia», che condurranno nel Mediterraneo per un tour delle isole greche attraverso i miti.

Kilimangiaro Estate, si tinge di blu

Quindi, con i racconti della pallavolista Valentina Diouf si andrà in Brasile e in Corea, dove ha vissuto, mentre con Sara Melotti, fotografa, viaggiatrice, scrittrice, documentarista, autrice de «La felicità è una scelta», si andrà in Marocco, da Chefchaouen a Essaouira. Infine, la biologa marina Mariasole Bianco porterà i telespettatori nella barriera corallina australiana. Il Delta dell'Okavango in Botswana è tra i più monumentali paesaggi selvaggi dell'Africa. Lo racconta il documentario della serie «Immensa Africa», in onda domani alle 21.15 in prima visione su Rai5. Nelle sue paludi, la lotta per la sopravvivenza è intrinsecamente legata allo scorrere delle acque nel fiume. Mentre la stagione secca raggiunge il suo apice nelle aride praterie del Delta, violente tempeste scatenano acquazzoni torrenziali che inondano la terra. La vita ricomincia da capo in uno degli ecosistemi più sorprendenti del pianeta. E animali come leoni, zebre, elefanti e bufali, ma anche uccelli e rettili, continuano a trovare la vita nella stagione delle piogge e la morte durante la stagione secca. Un paradiso dal doppio volto, che rinasce ciclicamente.