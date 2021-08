Stasera in tv, martedì 10 agosto su Rai 1 «Ricatto d'amore»: curiosità e trama del film con Sandra Bullock

Stasera in tv, martedì 10 agosto, andrà in onda su Rai 1 alle 21:25 il film «Ricatto d'amore» del 2009. Di fronte alla minaccia di deportazione dal Canada, un'editrice di successo finge di essere fidanzata con il proprio assistente, lo stesso uomo che ha tormentato per anni. Per questa interpretazione Sandra Bullock è stata candidata ai Golden Globe 2010 per la Miglior attrice in un film commedia o musicale.

APPROFONDIMENTI LA SFIDA Tale e quale show, Malgioglio: «Sarò l'imperatrice... SANREMO Festival di Sanremo 2022, confermato Amadeus alla conduzione per il... PROGRAMMI TV Su discovery+ arriva il "Beauty Bus" di Federico Fashion...

Mediaset dice addio al trash, Pier Silvio Berlusconi: «Ora puntiamo alle famiglie»

La trama

Margaret è una affermatissima dirigente, tutto sembra andare per il meglio nella sua carriera quando si scopre che essendo di nazionalità canadese avrebbe dovuto sbrigare delle pratiche per rimanere negli Stati Uniti. Per non essere deportata in Canada Margaret impone al bistrattato assistente che lui la sposi. Naturalmente finiscono con l'innamorarsi l'uno dell'altra.