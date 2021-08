Stasera in tv, lunedì 16 agosto su Rai 1 «The Founder»: curiosità e trama del film con Michael Keaton

Stasera in tv, lunedì 16 agosto, andrà in onda su Rai 1 alle 21:25 il film «The Founder» del 2016. Quinto lungometraggio diretto dal regista tedesco John Lee Hancock. Tra i protagonisti Nick Offerman, Michael Keaton e John Carrol Lynch.

La trama

Creare una delle più grandi imprese economiche a partire da un panino non è facile, ma è stato possibile. E questa è la storia vera di Ray Kroc, interpretato da Micheal Keaton, l'imprenditore statunitense genio del fast food che partendo da un chiosco a San Bernardino, nel bel mezzo del deserto sud-californiano, ha dato vita a Mc Donald's, la celebre catena che conta oltre 35mila punti vendita in tutto il mondo. La parabola di successo di un uomo ritenuto un guru dell' imprenditoria, prima di Steve Jobs e Mark Zuckerberg.

Curiosità

II diritti per la distribuzione negli Stati Uniti d'America sono stati acquistati dalla The Weinstein Company per la cifra di 7 milioni di dollari. La pellicola, inizialmente programmata per il 5 agosto 2016, è stata distribuita nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 16 dicembre. Mentre in Italia è arrivata il 12 gennaio 2017.

Il film ha incassato 12,8 milioni di dollari negli Stati Uniti e in Canada e 11,3 milioni di dollarinegli altri Paesi, per un totale mondiale di 24,1 milioni di dollari. Nella sua seconda settimana, il film ha incassato 2,6 milioni di dollari.

