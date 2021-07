Stasera in tv, su Rai 2 “Tutti lo sanno”: trama e curiosità del film con Penélope Cruz e Javier Bardem

Stasera in tv, su Rai2, andrà in onda in prima serata il film Tutti lo sanno. La pellicola del 2018 è scritta e diretta da Asghar Farhadi ed ha come protagonisti Penélope Cruz e Javier Bardem. Il film è stato scelto come lavoro d'apertura della 71ª edizione del Festival di Cannes.

Trama

Laura torna con i suoi due figli dall'Argentina nel suo paese natale, in Spagna, in occasione del matrimonio della sorella minore. Un evento drammatico fa tornare a galla vecchi rancori e segreti del passato che coinvolgono tutta la sua famiglia.