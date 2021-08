Stasera in tv, mercoledì 18 agosto su Rai 3 «Una famiglia senza freni»: curiosità e trama del film con José Garcia

Stasera in tv, mercoledì 18 agosto, andrà in onda su Rai 3 alle 21:20 il film «Una famiglia senza freni» del 2016. Terzo lungometraggio diretto dal regista francese Nicolas Benamou. Tra i protagonisti André Dussollier, Josè Garcia, e Caroline Vigneaux

Uomini e Donne, Gemma lascia il programma? Parteciperà a un reality: ecco quale

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Domenica In, le novità della nuova stagione: eccome come si... TELEVISIONE Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano non riconfermata dalla Rai:... L'ADDIO Uomini e Donne, Gemma Galgani lascia il programma? Parteciperà... TELEVISIONE Perfetti sconosciuti, il film più richiesto per remake

La trama

Gag spassose e ritmo incalzante per questa commedia francese firmata dal regista Nicolas Benamou, alla terza fatica dopo «De l'huile sur le feu» del 2011 e «Babysitting» del 2014. Il chirurgo plastico Tom, interpretato da José Garcia, parte per le vacanze con la moglie Julia e i figli su un minivan nuovo fiammante. L'inattesa presenza di nonno Ben, interpretato da André Dussollier, il padre di Tom, suscita il malumore di Julia e provoca parecchio scompiglio. Come se non bastasse, il motore del veicolo ha un malfunzionamento e la famiglia si ritrova sul camper che viaggia impazzito sull'autostrada a centosessanta chilometri orari e con i freni bloccati.

Curiosità

Tra le valanghe di uscite homevideo, capita anche di imbattersi in un DVD rivelatorio, un'autentica boccata di aria fresca di risate e azione in questa torrida estate.

Il film è stato girato con la tecnica de live action. Valérie Bonneton, che avrebbe dovuto interpretare Julia, dovette il film. Viene quindi sostituita dalla comica Caroline Vigneaux, meno nota al grande pubblico. La popolazione macedone fu seccata all'idea di vedere diverse autostrade chiuse durante il periodo estivo, a causa delle riprese. Tuttavia, dopo una conferenza stampa pubblica, il problema fu stato risolto e la produzione riuscì ad ottenere le necessarie autorizzazioni per completare le riprese.

Giulia Stabile a Tu Sì Que Vales: non sarà la conduttrice, ma...