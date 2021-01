Stefania Orlando risponde ad Andrea Ronacato: «Perché ripescare una storia di 20 anni fa?»

Stefania Orlando risponde alle accuse di Andrea Roncato. Al Gf Vip l'ex annunciatrice ha detto: «Non ho capito questa sua invasione ora, abbiamo divorziato nel 1999». Stefania Orlando si è difesa spiegando di non aver mai parlato dell'ex marito in casa, «tranne una sola volta perché me lo chiese Malgioglio». Con Andrea Roncato la concorrente del Gf ha sempre avuto «un ottimo rapporto» e non riesce a spiegarsi il motivo di questi attacchi. Alfonso Signorini l'ha confortata dicendole che Andrea «sta attraversando un periodo complicato» e che in ogni caso «la vita vera è fuori, non nella casa e nemmeno sui social». Stefania Orlando è apparsa molto rinfrancata, dopo aver superato una crisi grazie alla vicinanza dell'amico Tommaso Zorzi e i messaggi del marito Simone Gianlorenzi.

Cosa è successo

Andrea Roncato in settimana aveva punzecchiato Stefania Orlando su Instagram. «Sono una persona buona ma quando si tira in ballo la mia famiglia e mia moglie mi incazzo», ha detto Roncato. «Mi dicono i tuoi amici che sono invidioso della carriera di Stefania. Ho fatto 67 film e quasi 500 episodi di fiction e lei due trasmissioni quando stava con me e 20 anni di materassi. Non ti vergogni a seguire il Grande Fratello Vip? Dove alcuni chiamati tali sono VIP perché hanno fatto vedere la p****a senza mutante al Festival di Venezia o cose simili. Un branco di inutili che si credono VIP. Ma ti rendi conto! Mah. Continua pure a dire cattiverie contro di me se ti fa stare bene. Ciao».

