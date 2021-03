Isola, Stefania Orlando contro Daniela Martani: «Mangerà solo riso e cocco, sai che tappo». La "viperella" del Grande Fratello è entrata in azione. La Orlando oltre a sostenere il suo grande amico Tommaso Zorzi, all'esordio come opinionista, è carichirissima su twitter con i commenti in diretta.

Come al Grande Fratello, Stefania Orlando, attraverso il suo account twitter, sta commentando in diretta la prima puntata dell'Isola dei Famosi 2021. Oltre a supportare il suo grande amico Tommaso Zorzi, la Orlando non risparmia un commento al "veleno" per Daniela Martani.

Ex hostess, ex Grande Fratello, attivista, animalista e vegana, la Martani ha già detto che non aiuterà i naufraghi a pescare. Caustico il commento della Orlando: «La Martani mangerà solo riso e cocco, sai che tappo!! ». Se i suoi follower si chiamano "Vipere e viperelle", un motivo ci sarà. Per lei boom di like.

