Stefano Bettarini, la fidanzata Nicoletta Larini e la squalifica al Gf Vip: «Ho sentito parole peggiori»

Stefano Bettarini viene squalificato dal Grande Fratello Vip e Nicoletta Larini, la sua fidanzata, protesta sui social. Stefano Bettarini è stato eliminato dal Grande Fratello vip per aver bestemmiato, ma sulla scelta non è d’accordo la giovane Nicoletta Larini, fidanzata con cui l’ex calciatore ha partecipato a “Temptation Island”.

Nicoletta Larini ha condiviso un post con una foto del fidanzato Stefano Bettarini, seguita da una didascalia in cui spiega perché la squalifica del fidanzato non è giusta: “Buonasera.. – ha scritto sul social - Diciamo che non mi sono ancora espressa del tutto, ho difeso Stefano, assicurando che quella mezza parola detta e non finita, è un intercalare toscano! Senza offesa a nessuno! Ribadisco, che Stefano non ha mai bestemmiato nella sua vita e mai lo farebbe, perché non è nella sua persona.. Vivo Stefano 24h/24 non potrei dire diversamente.. Detto ciò, la squalifica poteva essere evitata..”.

Stefano non avrebbe bestemmiato: “La parola viene utilizzata come espressione di stupore o di meraviglia... Nessuna imprecazione! (se davvero ha offeso qualcuno) secondo me bastavano le più sincere scuse.. Ma non la squalifica...Ho sentito volare parole peggiori dentro quella casa.. Stava iniziando un percorso bellissimo, aveva portato tanta allegria nella casa, preso come punto di riferimento da tutti i ragazzi, sempre sorridente e di buona compagnia, educato e rispettoso. Era bello vederti dentro la casa ❤”.

