Domenica In, Stefano De Martino da Mara Venier: «Ormai faccio coppia fissa con Fatima Trotta»

Domenica 7 Aprile 2019, 14:10 - Ultimo aggiornamento: 07-04-2019 14:53

A Domenica In ospite di Mara Venier della puntata di oggi domenica 7 aprile è Stefano De Martino, tornato in trasmissione a poco più di un mese dall'ultima apparaizione. L'occasione è il successo che l'ex ballerino di Amici sta raccogliendo con il programma Made in Sud, condotto insieme a Fatima Trotta. «Ormai io e Fatima facciamo coppia fissa», dice De Martino. Ovviamente il riferimento è al loro rapporto lavorativo. Perché le voci sul suo ritorno di fiamma con Belen Rodriguez trovano sempre più conferma.«Siete una bella coppia», dice la Venier. «Sa cantare, ballare, recitare, suonare gli strumenti: sa fare tutto», risponde Fatima Trotta parlando di De Martino. Poi un piccolo siparietto con una frecciatina della conduttrice a Barbara D'Urso sulla caffé-gate. La Venier è stata accusata di imitare la collega di Mediaset offrendo caffé ai propri ospiti. Così alla richiesta di De Martino la risposta è stata netta (seppur ridendo): «Non posso offrirti il caffé, anzi non lo posso nominare, quella è un'esclusiva a quanto pare. Posso offrirti un thé».