Stefano De Martino, scambio di like e cuori con Emma Marrone. E i fan sperano in un riavvicinamento

Scambio di like e di cuori tra Stefano De Martino ed Emma Marrone mentre il gossip su Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi continua a tenere banco. Ai fan non è passata inosservata la strana interazione via social tra i due ex. Qualcuno spera anche che i due possano tornare insieme archiviata definitivamente la storia con la showgirl argentina. Prima che Stefano si fidanzasse con Belen era legato alla cantante salentina, conosciuta tra i banchi di Amici di Maria De Filippi.

Emma, in particolare, ha messo dei like sospetti su Instagram. Smentita la relazione con la collega Alessia Marcuzzi, il conduttore di "Made in Sud" è ufficialmente single. Non si conoscono le ragioni dietro la separazione da Belen, ma quest'ultima è stata 'paparazzata' mentre si scambiava baci con l'imprenditore Gianmaria Antinolfi.

Intanto, chi ancora è convinto che il presunto flirt con la Marcuzzi sia vero è a caccia di indizi.

Sempre sui social, in molti si sono soffermati su alcuni post che confermerebbero la frequentazione. Un fiore apparso nelle foto di entrambi tra maggio e giugno ha alimentato il gossip, ma il ballerino è molto conteso e ogni giorno si trova al centro di pseudo amori, vecchi o nuovi.

