Stefano De Martino scoppia in lacrime a C'è posta per te: «Non so che dire...». Interviene Maria De Filippi

Stefano De Martino commosso a C'è posta per te: «Non so che dire...». Interviene Maria De Filippi. Stasera, in onda su Canale 5, il programma condotto da Maria De Filippi. La prima storia è quella di un "regalo". Giuseppe, 30enne di Catania, vuole far incontrare Stefano De Martino alla moglie Maria. Il motivo è nobile.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Stasera tutto è possibile, tra gli ospiti di Stefano De... EX MARITO Belen incinta, Stefano De Martino posta una foto in casa. I fan... IL DRAMMA Lutto per Stefano De Martino, nonna Elisa morta per un incidente...

Ecco le parole di Giuseppe a Maria: «Ci siamo conosciuti nel 2011 e anche se mi sconsigliavano di uscire con te, perché avevi già una figlia, a me non interessava. Poi ho conosciuto i tuoi e tua figlia Michela. Ti ho giurato che non ti avrei mai fatto soffrire. In quel periodo avevo un datore di lavoro che mi aveva promesso continuità. Così abbiamo provato ad avere un figlio e sono nati Pietro e Mario. Io sono un fabbro, ma non riesco a darvi ciò che vorrei. L'unica volta che vi ho portato a cena fuori, è quando il principale mi ha pagato la giornata e non avevamo spese extra. Tua figlia Michela è splendida, quando suo padre biologico le dà i soldi, compra le scarpe per i suoi fratelli. Ho fatto tanti lavori in nero, ma non era mai abbastanza. Quando ci siamo sposati in comune, è stata un'emozione unica. Ma mi sarebbe piaciuto sposarti in chiesa, come desideravi. Quano la situazione è peggiorata, ho impegnato le nostre fedine al Compro Oro. Per un breve momento, abbiamo vissuto da soli in una casetta tutta nostra. Ma cadeva a pezzi e siamo tornati a casa dei miei. Stasera ti vorrei fare un regalo, guarda la scala». Ed entra Stefano De Martino.

Il conduttore di Stasera tutto è possibile, con le lacrime agli occhi, commenta: «Ho fatto una fatica, perché la vostra storia mi ricorda tante cose della mia infanzia. Ricordo il ticchettio dell'acqua nelle bacinelle quando pioveva, ricordo che a 18 anni ho impegnato due catenine per prendere il treno e andare a fare i provini ad Amici. L'amore riempie. Quando non avevamo niente, noi avevamo tutto. Noi possiamo contare solo sui nostri affetti e voi siete ricchi in questo senso». Stefano regala alla coppia doni per i tre figli e una cifra in denaro. Non è tutto. Dal pubblico si alza un imprenditore e offre un lavoro a Giuseppe. Stefano De Martino, rivolgendosi a Maria, commosso conclude: «Non so che dire... Sappiate tutti che quello che faccio lo devo a lei». A quel punto interviene la conduttrice: «Ti voglio bene». Commozione in studio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA