Stefano De Martino volto di Rai 2: «Tra Arbore e Fallon la mia tv è un gioco»

Lunedì 3 ottobre, alla seconda puntata, compirà 33 anni, e il bilancio è più che lusinghiero, soprattutto in questo 2022: prima «Tim summer hits», da giugno ad agosto, con audience dell'11-12 %; da domani l'ottava edizione di «Step», acronimo di «Stasera tutto è possibile», per sei puntate dall'auditorium del centro di produzione Rai di Napoli, con la collaborazione di Endemol Shine Italy; dal 29 novembre, ancora da Napoli (Studio 2), la seconda edizione di «Bar Stella»; infine, in primavera, la versione italica di un fortunato format made in Usa, «That's my jam», di Jimmy Fallon. Non può lamentarsi Stefano De Martino, volto giovane, simpatico, vincente, positivo su cui la seconda rete punta sempre di più. Carriera fulminante la sua, forse neppure sognata quando, appena diciassettenne, il giovanotto lasciò Torre del Greco (dov'è nato) e Torre Annunziata (dove viveva) per studiare danza e approdare, poi, tra le braccia di mamma Rai.

Stefano, in realtà «That's my jam», col titolo di «Sing, sing, sing», era destinato ad andare in onda prima di «Step». Come mai questo rinvio?

«Lo ha deciso il direttore dell'Intrattenimento. In autunno la rete è ricca di novità e Stefano Coletta ha creduto fosse meglio un programma più consolidato».

Parliamone, allora.

«Questa è la quarta volta che guido Stasera tutto è possibile. Cambiamo giorno, dal martedì al lunedì. La concorrenza è nutrita, sono curioso di sapere come andrà».

Novità?

«Innanzitutto, un ospite inedito per ogni puntata. Nella prima, domani, avremo Rocco Siffredi».

Perché avete pensato a lui?

«È un'icona pop, che sa mettersi in gioco, si lascia coinvolgere con ironia nello spirito del programma, quello di una cena tra amici che vogliono divertirsi e divertire. Dopo, avremo Anna Tatangelo e la comica Anna Follesa. Ovviamente il trio comico è confermato: Francesco Paolantoni, Biagio Izzo e Vincenzo De Lucia; con loro, per qualche puntata, ci saranno anche Giovanni Esposito, Andrea Pucci e Herbert Ballerina. Poi, i giochi. Quest'anno ci sarà anche la penalità della stanza buia».

Di che cosa si tratta?

«Per uscire bisogna trovare una torcia elettrica. Chi è dentro non vede nulla; noi sì, grazie alle telecamere con raggi infrarossi. Credetemi, l'effetto è esilarante, ma i giochi sono solo pretesti per ridere e improvvisare».

«Bar Stella» è alla seconda edizione, in seconda serata, di martedì, mercoledì e giovedì. Come nasce il programma?

«Dalla voglia di evocare i classici del passato, come Quelli della notte. La citazione arboriana è palese. Volevamo ridare vita a quel genere e alle sue atmosfere, per non più di un'ora, dalle 23 circa a mezzanotte. Per l'ambientazione ho pensato, romanticamente, al Bar Stella che aveva mio nonno a Torre Annunziata, dove ho trascorso la mia infanzia: un caffè all'italiana, in cui si chiacchiera e tutto può succedere. Nelle prime quattro puntate, tra dicembre e gennaio scorsi, abbiamo raccontato la sua genesi. Ora, per tre volte a settimana, faremo una sorta di live show. Noi lo definiamo una melatonina televisiva: vogliamo mandare a letto gli spettatori con un pensiero positivo, divertente e ironico. Passeremo anche le feste insieme, perché andremo avanti fino a gennaio».

E ora «That's my jam».

«È un format che dobbiamo italianizzare. Artisti famosi si mettono alla prova, liberi di giocare con la musica in tutte le sue forme, propria e degli altri, con esibizioni inedite».

Andrete in onda da Napoli?

«No, probabilmente da Roma. Cerchiamo uno studio ampio, perché la scenografia originale è imponente».

Pare che Raidue punti su di lei quanto sul centro di produzione di Napoli. Come si trova a Fuorigrotta?

«Una meraviglia. Per avere successo, Step e Bar Stella chiedono clima ed energia giusti. Il centro Rai ha entrambi: vanta un glorioso passato e i tecnici hanno quella predisposizione all'ironia che, assieme alla professionalità indiscutibile, crea una miscela ideale. E, poi, a Napoli, sono a casa mia, no?!».

Un sogno nel cassetto?

«Nessuno. Perché vivo qui e ora, calato nel presente. Carpe diem».