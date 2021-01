Stefano De Martino torna in tv: «E prima o poi farà uno show tutto mio»

Guardando al passato, nella sua Torre Annunziata, e confrontandolo con il presente, che cosa pensa, quale lezione ha tratto? «Ho consegnato pizze, fatto il fruttivendolo, il parcheggiatore, il cameriere... ma la virtù più importante è stata la tenacia. Anche chi pensa di non avere gli strumenti adatti per emergere, può farcela se riesce a non scoraggiarsi e a pescare in se stesso la passione e le motivazioni giuste». Classe 1989, Stefano De Martino è l'esempio vivente di un successo costruito con pazienza e convinzione. Martedì prossimo tornerà per la quarta volta all'auditorium Rai di Napoli per condurre la sesta edizione di «Stasera tutto è possibile», versione italiana di un fortunato format d'intrattenimento francese, «Vendredi tout est permis», un comedy show che schiera personaggi più e meno popolari impegnati in prove, sfide e giochi nel segno del divertimento. Gli ospiti della prima puntata saranno Elettra Lamborghini, Nathalie Guetta, Sergio Friscia, Paolo Conticini, Valeria Graci, Francesco Arienzo, i Gemelli di Guidonia e il mago Heldin.

Stefano, sarà un programma d'allegria napoletana. Lei si sentirà a casa.

«Certo. C'è la produzione, che è della sede Rai di Fuorigrotta; c'è l'auditorium; e ci sono tre ospiti fissi come Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, preziosi punti di riferimento. Mi sento nel clima giusto, tra ironia, libertà d'improvvisare e quella tendenza al sorriso che trovi anche nel tassista che ti porta agli studi».

Lei è stato ad «Amici», ha condotto «Made in Sud», ha fatto l'inviato all'«Isola dei famosi»... insomma, le piace l'intrattenimento puro.

«È l'ambiente in cui mi muovo meglio».

E nella vita privata com'è?

«Come in tv. Ovunque, cerco di essere fedele all'originale: estroverso, conviviale, ironico».

Tra i tanti giochi di questo show, che dedica la prima puntata al tema della magia, quali preferisce?

«Quello della stanza inclinata, col pavimento obliquo di 22,5 gradi, innanzitutto; però mi divertono anche i giochi di parola, pretesti per costruire gag comiche ogni volta diverse, come segui il labiale, che crea situazioni esilaranti».

Il programma si basava molto sul contatto...

«Gli autori hanno dovuto riadattarlo al periodo, ma il limite ha stimolato la loro creatività. Vedrete».

Torniamo alle lezioni di vita. Lei, con Belen Rodriguez, ha un figlio di sette anni, Santiago. Che cosa le ha insegnato la paternità?

«È stato l'evento umano che mi ha formato di più. Prendersi cura di un'altra persona... Se non provi, non capisci cosa voglia dire».

Tornerà a «Made in Sud»?

«Le incognite non mancano mai, ma sì, credo che farò ancora parte della famiglia. Siamo tutti fermi per il virus. E non torneremo fino a quando non riusciremo ad avere di nuovo il pubblico in sala. Meglio aspettare».

Ha abbandonato la danza?

«Me la porto dentro; un po' come un chitarrista, che non smette mai di esserlo. Se avessi carta bianca in uno spettacolo tutto mio, sarebbe la prima cosa che inserirei».

Torna a Torre Annunziata?

«Spesso. C'è la mia famiglia».

L'esperienza della fiction con «Che Dio ci aiuti»?

«Divertente. Ho conosciuto un mondo ignoto. In realtà, ho fatto soltanto un cameo. Interpretavo me stesso. Ma è stato interessante studiare una macchina produttiva diversa, con quel suo aspetto circense, che porta il cast a condividere la vita quotidiana per molti giorni. Affascinante».

Ha mai pensato al teatro?

«Sì, sogno un one-man-show in cui cantare, ballare, raccontare storie, incontrare la gente. Prima o poi lo farò, ma non so quando. Oggi deve passare la nottata. Oggi siamo tutti precari».

