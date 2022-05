Stefano De Martino, torna in Rai con uno nuovo show: ecco tutti i dettagli

Nuove porte si aprono per Stefano de Martino. Il ballerino e conduttore campano, attualmente giudice di Amici, dopo l’esperienza di Made in Sud, Stasera Tutto è Possibile e Bar Stella è sempre più richiesto. I rumors degli ultimi tempi riportano la possibilità per il 32enne di approdare su Rai1. E oggi arriva uno spoiler dal re del gossip, Dagospia, sul prossimo programma televisivo dove apparirà Stefano. A quanto pare il ballerino di Amici sarà impegnato al timone di uno show musicale estivo, dallo stile simile allo storico Festivalbar.

APPROFONDIMENTI CHE POLEMICA! Stefano De Martino, è bufera per frase: «Ci sono margini... L'INTERVISTA Mara Venier, le confessioni della regina della domenica: «La...

La produzione di questo nuovo programma, di cui ancora non si conosce il nome, a quanto pare è stata affidata alla società Friends & Partners. In questa avventura l’ex marito e attuale compagno di Belen non sarà solo. Al suo fianco dovrebbe essercimla presentatrice Andrea Delogu.

Amici da molto tempo, i due sono stati anche protagonisti di gossip che li vedevano insieme romanticamente. Ma il tutto è stato smentito dalla stessa Delogu nel corso della prima puntata del suo show Tonica, dello scorso 15 febbraio 2022 su Rai2.