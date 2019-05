Ballando con le Stelle, la lite tra Stefano Oradei e Veera Kinnunen per Dani Osvaldo

Scusate mi dite che probleme è emerso? A cosa si riferiva Carolyn? #BallandoConLeStelle — MelaMichela (@miki_mela) 24 maggio 2019

Una lite per strada tra Stefano Oradei Veera Kinnunen , protagonisti diha scatenato il gossip al punto da ipotizzare una sorta di triangolo. Secondo le indiscrezioni, infatti, nella storia d'amore tra i due maestri di ballo, si sarebbe intromesso Dani Osvaldo , concorrente del dance show nell'edizione in corso. Adesso Oradei racconta la sua verità, ma andiamo con ordine. Il settimanale "Oggi" avrebbe immortalato il diverbio tra i due fidanzati. Oradei e la Kinnunen stanno insieme nella vita da circa 11 anni, mentre in televisione ballano rispettivamente con Suor Cristina L'intesa tra Veera e l'ex calciatore è sembrata sin da subito innegabile. L'affascinante Osvaldo può aver fatto breccia anche nel cuore della sua insegnante? Secondo "Dagospia", Oradei si sarebbe ingelosito e infastidito per il presunto tradimento della compagna e avrebbe anche minacciato di lasciare il programma condotto daLa lite è avvenuta all'esterno di un ristorante romano dove la coppia si trovava a cena, proprio insieme a Dani Osvaldo.Il ballerino ha scelto di mettere a tacere il gossip pubblicando suun selfie di coppia con la sua Veera. Ha voluto smentire tutto scrivendo parole dolcissime per il loro 11esimo anniversario. «11 ANNI di Noi Amore mio...Meraviglioso insieme..Grazie Amore. Felice anniversario... Ti Amo...», si legge nella didascalia.