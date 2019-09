Stefano Sala, matrimonio segreto con Dasha Dereviankina? Ecco gli indizi sul social

Venerdì 13 Settembre 2019, 18:24 - Ultimo aggiornamento: 13-09-2019 19:33

Stefano Sala è stato uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip 2019 e per la sua vicinanza fra le mura della casa alla collega reclusa Benedetta Mazza ha messo a rischio la sua relazione con la fidanzata Dasha Dereviankina. I due hanno superato la crisi e non solo sono tornati insieme, ma si sarebbero sposati con una cerimonia segreta.Stando a quanto riporta a il sito “361 magazine” infatti Stefano Sala e la modella Dasha Dereviankina avrebbero fatto il grande passo quest’estate a Ferragosto, con una cerimonia in una villa sul Lago di Como, specializzata nell’accogliere eventi di questo tipo.Alcuni scatti appaiono su Instagram, e in alcune stories pubblicate dai social i neo sposini indossano anelli molto simili a delle fede. Una cerimonia che avrebbe visto la partecipazione solo dei parenti più intimi e naturalmente di Sofia, la figlia che Sala ha avuto con Dayane Mello.