Stefano De Martino, contratto pluriennale con la Rai. Verso la conduzione di Affari Tuoi. Per lui «Prime Time in fasce pregiate di Rai 1 e Rai 2»

Messo in cascina il futuro di Sanremo, con la doppietta 2025 e 2026 affidata a Carlo Conti in veste di direttore artistico e conduttore, la Rai punta su Stefano De Martino, blindandolo con «un accordo pluriennale», annuncia Viale Mazzini.

Il contratto - a quanto si apprende - ha la durata di quattro anni e vedrà il golden boy della tv italiana «impegnato per la Direzione Intrattenimento Prime Time nelle fasce pregiate di Rai1 e Rai2».

Stefano De Martino rinnova con la Rai

In ballo c'è innanzi tutto la successione ad Affari Tuoi, il game show dell'access prime time della rete ammiraglia che Amadeus ha rinnovato e rilanciato in vetta all'Auditel: il contratto con Endemol-Banijay per il format dei pacchi è in scadenza, ma non è un mistero che - nelle intenzioni di Viale Mazzini - in pole position ci sia proprio De Martino.

Secondo Dagospia, il contratto - oltre a prevedere un mega compenso - spazierebbe tra access e prime time e comprenderebbe anche l'opzione Sanremo post Conti.

Dell'accordo farebbero parte anche alcune serate speciali e non è escluso che De Martino possa apparire all'Ariston già nel 2025, magari come co-conduttore di una delle serate. Intanto l'artista incassa i complimenti dell'amministratore delegato Roberto Sergio e del direttore generale Giampaolo Rossi «per gli ottimi risultati raggiunti in questa stagione»: su Rai2 Stasera tutto è possibile - il comedy show in cui De Martino ha preso il posto di Amadeus dalla quinta edizione - chiude proprio questa sera la stagione più vista di sempre.

De Martino, i successi

Nato a Torre Annunziata il 3 ottobre 1989, Stefano De Martino comincia a 10 anni a muovere i primi passi nel mondo della danza, contagiato dalla passione trasmessa dal padre. Nel 2007 vince una borsa di studio al Broadway Dance Center di New York, avvicinandosi alla danza moderna e contemporanea. Nel 2009 la svolta con il debutto ad Amici dove vince un contratto con la Complexions Contemporary Ballet, partecipando a un tour che tocca Nuova Zelanda, Australia e Hawaii. Nel 2010 ritorna al programma di Maria De Filippi come ballerino. Da qui comincia la sua attività di coreografo. Nel 2015 è ancora nella squadra di Amici come supporter e nello stesso anno conduce l'appuntamento in day time della trasmissione.

Nella stagione 2016-2017 è uno dei mentori di Selfie - Le cose cambiano su Canale 5, nel 2018 è l'inviato dell'Isola dei Famosi. Nel 2019 debutta in Rai con Made in Sud e conduce con Belen Rodriguez - con cui avrà un lungo e altalenante legame, da cui è nato il figlio Santiago - la Notte della Taranta. L'anno dopo è alla guida della finale di Castrocaro e sostituisce Amadeus al timone di Stasera tutto è possibile. Nel 2021 torna da Amici come giudice, confermato anche per l'edizione successiva. Tra il 2021 e il 2023 apre il suo Bar Stella su Rai2, rete per cui farà anche da voce narrante per l'ottava edizione del Collegio e per lo speciale Da Natale a Santo Stefano, in onda lo scorso 26 dicembre.