Steve McCurry a Oggi è un altro Giorno, il retroscena sulla fotografia che è diventata leggenda

Steve McCurry, il celebre fotografo che scattò una delle fotografie diventate leggende, è stato ospite a Oggi è un altro Giorno da Serena Bortone. L'immagine che gli ha dato così fortuna appartiene a una bambina afghana il cui sguardo penetrante è entrato nella memoria collettiva. E proprio durante la puntata il fotografo ha raccontato i retroscena dietro quello scatto.

Steve McCurry a Oggi è un altro Giorno

«Non avevo mai visto nessuno con uno sguardo così profondo e che colpiva così tanto», racconta McCurry in studio. «Ci ho messo un po' a fare le foto ad altre studentesse, ma sono riuscito a catturare il momento in cui ha guardato nell'obbiettivo ed è stato magico. Sembrava fatta in studio, la luce era perfetta, lo sfondo era perfetto e c'è un'emotività... La cosa che io amo è che nonostante sia una povera orfana ha questa dignità», ha aggiunto.

Steve McCurry, la foto diventata leggenda

McCurry ha avuto un'enorme fortuna con questa foto e anni dopo ha cercato la stessa ragazzina diventata adulta per ringraziarla, darle un po' di quello che aveva guadagnato e per ritrarla nuovamente. Non aveva minimamente idea che il suo volto era diventato famosissimo.